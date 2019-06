Ventilatoren und Wasserdüsen gegen Hitze bei Nutztieren

Münster (dpa/lnw) - Auch Nutztiere wie Schweine und Kühe haben in diesen Tagen mit der Hitze zu kämpfen. Landwirte setzen Technik ein, um für Abkühlung zu sorgen. «In diesen heißen Tagen versuchen wir alles, um den Tieren die Temperaturen so erträglich wie möglich zu machen», erklärte die Vorsitzende des Landwirtschaftlichen Kreisverbandes Münster, Susanne Schulze Bockeloh, laut einer Mitteilung am Montag. Neben Ventilatoren kommen etwa Wasserdüsen zum Einsatz. Sie hängen unter der Decke und benebeln die Tiere mit Wasser.

Von dpa