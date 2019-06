Düsseldorf (dpa/lnw) - Bei einer blutigen Messerattacke in Düsseldorf hat es sich Ermittlern zufolge um einen versuchten Raubmord gehandelt. In einem Keller in Nähe des Hauptbahnhofs hatte ein 50-Jähriger sich für Schmuck unbekannter Herkunft interessiert, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag berichteten.

Von dpa