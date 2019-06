Feuer in Fachwerkhaus: Zwei Verletzte

Die Löscharbeiten in dem Mehrfamilienhaus gestalteten sich schwierig: «Wir hatten eine enorme Hitzeentwicklung.» Außerdem sei die Rauchentwicklung sehr stark gewesen. Im Keller, wo das Feuer ausgebrochen sei, habe «Nullsicht» geherrscht. Was genau in dem Abstellraum im Keller in Brand geraten sei, könne nicht gesagt werden. Auch die Höhe des Schadens war zunächst unklar. Zuvor hatten mehrere andere Medien über den Brand berichtet.