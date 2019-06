Kinderärzte: Auf konsequenten Sonnenschutz achten

Köln (dpa/lnw) - Kinderärzte haben an Eltern appelliert, auf einen konsequenten Sonnenschutz bei ihren Kindern zu achten. Das Sonnenschutzmittel sollte einen Lichtschutzfaktor von mindestens 20 haben, berichtete der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) am Dienstag in Köln. Insbesondere die «Sonnenterrassen» müssten gründlich eingecremt werden: Nase, Ohren, Füße, Schultern. Als Kopfbedeckung empfahl der Verband Kappen mit Nackenschutz. Ansonsten sollen Kinder möglichst luftige Kleidung tragen, die auch Arme und Beine bedeckt. Säuglinge und Kleinkinder sollten sich nur im Schatten aufhalten und auch im Planschbecken Kappe und T-Shirt tragen.

Von dpa