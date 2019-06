Razzia gegen organisierte Schwarzarbeit am Bau

Wuppertal (dpa/lnw) - Mit einer Großrazzia sind Zoll und Staatsanwaltschaft in Nordrhein-Westfalen gegen organisierte Schwarzarbeit am Bau vorgegangen. Rund 300 Beamte seien am Dienstag im Einsatz gewesen und hätten 25 Objekte durchsucht, teilte die Wuppertaler Staatsanwaltschaft mit. Durchsucht wurde in Wuppertal, Bergheim, Solingen, Mettmann und Köln. Der bislang absehbare Schaden liege im einstelligen Millionenbereich.

