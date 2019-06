Wetterdienst registriert 36,8 Grad am Düsseldorfer Flughafen

Sehr warm wurde es am Dienstag auch in Duisburg. Dort wurden nach vorläufigen Zahlen 35,9 Grad registriert. Die Station blieb damit aber unter ihrem Juni-Höchstwert. Überschritten wurde dieser aber in Werl (Kreis Soest) 35,0 Grad wurden dort gemessen. Der bisherige Juni-Rekord lag dort bei 33,8 Grad.

In den kommenden Tagen lässt in Nordrhein-Westfalen die Temperatur wieder etwas nach. Am Mittwoch werden höchstens noch 34 Grad erreicht, am Donnerstag maximal 29 Grad. In der Nacht wird es jeweils deutlich kühler.