Grüne fordern Verbot der Innogy-Übernahme durch Eon

Essen (dpa) - Die Grünen lehnen die geplante Übernahme der RWE-Tochter Innogy durch den Energiekonzern Eon ab. «Unserer Einschätzung nach sollte diese Fusion untersagt werden», schreiben die Bundestagsabgeordneten Ingrid Nestle, Katharina Dröge, Julia Verlinden und Oliver Krischer in einem Brief an die zuständige EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager, wie die «Westdeutsche Allgemeine Zeitung (Mittwoch) berichtet. Begründet werde dies mit der Sorge um den Wettbewerb auf dem Strom- und Gasmarkt in Deutschland. Es sei eine «wettbewerbsschädigende Marktstellung» von Eon zu befürchten – mit negativen Auswirkungen etwa auch auf die Ladesäulen-Infrastruktur für Elektroautos.

Von dpa