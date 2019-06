Düsseldorf (dpa/lnw) - Hitze-Hoch «Ulla» lockt derzeit viele Menschen in NRW in Freibäder, Seen - und auch Flüsse. Doch Behörden und Verbände warnen eindringlich davor, im Rhein schwimmen zu gehen. «Im Rhein herrscht Lebensgefahr», mahnen DLRG, die Wasserwacht des Roten Kreuzes, Wasserschutzpolizei und die Düsseldorfer Feuerwehr in einer gemeinsamen Erklärung.

Von dpa