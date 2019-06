Experte: Kirschenernte dürfte reichhaltig werden.

Süßkirschen seien ein wachsender Markt in Deutschland. «Das hängt damit zusammen, dass die deutsche Produktion sich im Laufe der Jahre verbessert hat», erklärte Schwartau . Um dem Handel die besonders beliebten großen Kirschen in ausreichender Menge und geforderter Qualität liefern zu können, nehme der Obstanbau unter Folie zu. Ein Teil der vielerorts bereits laufenden Kirschenernte werde direkt von den Landwirten verkauft. Auf den Wochenmärkten betrage der regionale Anteil am Süßkirschen-Angebot bis zu 80 Prozent. Bei Supermarktketten liege er im Durchschnitt bei schätzungsweise 30 bis 40 Prozent. Die importierten Süßkirschen im Handel kämen insbesondere aus der Türkei.

Das Statistische Bundesamt und das Statistische Landesamt des Hauptanbaugebietes Baden-Württemberg wollen am diesen Freitag Erntevorhersagen bekannt geben.