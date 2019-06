Sonnenhof Großaspach verpflichtet Stürmer Boele

Aspach (dpa/lsw) - Fußball-Drittligist SG Sonnenhof Großaspach hat sich mit dem Stürmer Dimitry Imbongo Boele verstärkt. Der 29-Jährige kommt vom Regionalligisten Alemannia Aachen und erhält in Großaspach einen Vertrag bis 30. Juni 2021. «Er profitiert vor allem durch seine Schnelligkeit und Dynamik, bringt aber gleichzeitig auch viel Erfahrung mit, wovon die jungen Spieler ebenfalls profitieren werden», sagte Sportvorstand Joannis Koukoutrigas in einer Presseerklärung am Mittwoch.

Von dpa