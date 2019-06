„Zuerst an die Opfer denken“

Düsseldorf -

Es war eine wochenlange Pendeldiplomatie, die am Montagabend dieser Woche doch noch einen Erfolg brachte: SPD und Grüne sowie CDU und FDP legten ihren zunächst unversöhnlich erscheinenden Zwist über einen Untersuchungsausschuss bei. Damit war der Weg frei, dass der Landtag am Mittwoch seinen nunmehr vierten U-Ausschuss einsetzen konnte. Innenminister Herbert Reul (CDU), der in dem Fall massiv unter Beschuss durch die Opposition steht, begrüßte anschließend diese Entscheidung: „Ich bin daher optimistisch, dass es den Abgeordneten auch im weiteren Verlauf tatsächlich um Aufklärung in der Sache geht – und nicht um kleinkarierten Parteienstreit.“ Es gehe darum, den Fall „in der gesamten Breite“ aufzuarbeiten.