Religionsunterricht wird neu geregelt

Düsseldorf -

Der islamische Religionsunterricht soll im kommenden Schuljahr an den Schulen in NRW fortgesetzt werden. Das bisherige Unterrichtskonzept war bis Ende Juli befristet, es kann zunächst fortgesetzt werden. Grundsätzlich will die Landesregierung künftig mehr Islamverbände einbinden als bisher, wenn die Inhalte des Unterrichts fest­gelegt werden. Dafür sollen zunächst mit einzelnen ­Organisationen öffentlich-rechtliche Verträge geschlossen werden. Voraussetzung sei, dass die Verbände eigenständig und staatsunabhängig sind sowie die Verfassungsprinzipien und die Grundrechte der Schüler achten, betonte NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP). In einer neuen Kommission sollen die so anerkannten Verbände dann langfristig inhaltliche Fragen des Religionsunterrichts und der Unterrichtserlaubnis mitbestimmen können.