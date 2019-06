Kaum Abkühlung: Weiter hohe Temperaturen in NRW

Essen (dpa/lnw) - Der Hochsommer hat Nordrhein-Westfalen weiter fest im Griff. Auch in den kommenden Tagen bleibe es sommerlich und heiß, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach am Donnerstag. Zwar sorge etwas kühlere Luft aus dem Nordwesten für Temperaturen knapp unter 30 Grad an Donnerstag und Freitag. «Am Wochenende ziehen die Temperaturen dann aber wieder an.» Am Sonntag seien Werte von knapp über 36 Grad möglich, so der Meteorologe.

Von dpa