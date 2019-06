Frauenleiche in Brunnenschacht: Polizei nimmt Sohn fest

Neuenkirchen (dpa/lnw) - Nach dem Fund einer Frauenleiche in einem Brunnenschacht in Neuenkirchen im nördlichen Münsterland hat die Polizei einen 54-jährigen Mann festgenommen. Wie die zuständige Staatsanwaltschaft in Münster am Donnerstagmorgen mitteilte, handelt sich um den Sohn der Toten. «Die ersten Ermittlungen haben einen Anfangsverdacht gegen den 54-jährigen Sohn der Neuenkirchnerin ergeben», erklärte der Leiter der eingerichteten Mordkommission, Joachim Poll, in der gemeinsamen Mitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei.

Von dpa