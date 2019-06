«The Walking Dead», «Ghostbusters»: Comic-Messe in Köln

Köln (dpa/lnw) - «Batman», die «Ghostbusters» oder «The Walking Dead» - ihnen allen werden Comic-Fans in den kommenden Tagen in Köln begegnen können. Dort startete am Donnerstag die Comic-Messe «CCXP», die nach Angaben des Veranstalters zum ersten Mal in Deutschland stattfindet. Es haben sich einige Stars angekündigt, etwa die Schauspieler Nikolaj Coster-Waldau («Game of Thrones»), Action-Mann Jason Statham oder der Brite Idris Elba («Luther»).

Von dpa