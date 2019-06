Transporter kracht in Sandkasten: Fahrer verletzt

Sprockhövel (dpa/lnw) - Mitten in den Sandkasten: Ein Transporter ist bei einem Unfall in Sprockhövel eine Böschung herab gerutscht und in die Spielecke eines Gartens gekracht - Kinder waren dort zum Zeitpunkt des Vorfalls am frühen Donnerstagmorgen glücklicherweise nicht. Nachdem der Transporter einen Zaun durchbrach und ein Blumenbeet durchfuhr, kam das Fahrzeug am Donnerstagmorgen vor einem Holz-Klettergerüst in dem Sandkasten zum Stehen, wie ein Feuerwehrsprecher berichtete.

Von dpa