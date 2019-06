Landtagsfraktionen stellen sich hinter «Fridays for Future»

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Fraktionen von CDU, FDP, SPD und Grünen haben sich im Landtag hinter die Proteste der Schülerbewegung «Fridays for Future» gestellt. Die Fraktionen kritisierten am Donnerstag im Landtag einen AfD-Antrag zu den Klima-Protesten im rheinischen Braunkohlerevier am vergangenen Wochenende. Die AfD wirft darin den Organisatoren von «Fridays for Future» einen Schulterschluss mit «extremistischen Gewalttätern» vor.

Von dpa