Rizin-Prozess: «Wölfe des Islamischen Staates»

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der mutmaßliche Rizin-Bombenbauer von Köln hat Ermittlern zufolge einer Chat-Gruppe namens «Wölfe des Islamischen Staates in Europa» angehört. Das sagte eine BKA-Beamtin, die die Social-Media-Aktivitäten des Angeklagten untersucht hatte, am Donnerstag als Zeugin am Düsseldorfer Oberlandesgericht aus. Der 30-jährige Tunesier steht dort vor Gericht, weil er den ersten Terroranschlag mit einem biologischen Kampfstoff in Deutschland vorbereitet haben soll.

Von dpa