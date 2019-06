Naturschützer fordern Stopp für Bagger am Hambacher Forst

Die zuständige Bergbaubehörde Arnsberg müsse dem Energieversorger RWE als Betreiber endlich in Metern klare Grenzen setzen, damit das Vorantreiben der ersten Sohle am Hambacher Wald gestoppt werde, forderte Jansen . Eine Stellungnahme der Behörde war am Donnerstagabend nicht zu erhalten.

Der Hambacher Wald am Tagebau Garzweiler ist zum Symbol der Proteste für einen Ausstieg aus der Braunkohleförderung geworden. Am vergangenen Wochenende hatten Aktivisten der Protestbewegung «Ende Gelände» den Betrieb mit dem Eindringen in den Tagebau lahmgelegt.