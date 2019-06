Suche mit Baggern nach vermissten Kindern

Wuppertal (dpa) - Auf der Suche nach vermissten Kindern gräbt die Polizei mit Baggern - begleitet von einem Leichenspürhund - in Wuppertal einen Garten um. Im zugehörigen Haus eines 83-jährigen Wuppertalers waren neben einer großen Menge an Kinderpornografie in einem Safe Zeitungsartikel über vermisste Kinder entdeckt worden. Die Polizei startete daraufhin eine aufwendige Suchaktion.

Von dpa