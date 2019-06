Wegen Mordverdachts: Polizei gräbt Garten in Wuppertal um

Wuppertal (dpa) - Die Polizei hat am Sonntag in Wuppertal das Umgraben eines Gartens fortgesetzt, weil sie den Verdacht hat, dass dort Kinderleichen vergraben sein könnten. Das bestätigte ein Polizeisprecher. Schon am Freitag und Samstag hatten Bagger auf dem verwahrlosten Grundstück gegraben. Gefunden wurde aber nichts.