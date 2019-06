300 Stunden Sonnenschein: Juni 2019 in NRW mit Sonnenrekord

Essen/Offenbach (dpa/lnw) - In Nordrhein-Westfalen haben Wetterexperten in diesem Juni einen neuen Sonnenscheinrekord verzeichnet. Die fast 300 Sonnenstunden übertrafen den Mittelwert um mehr als 50 Prozent, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Auch deutschlandweit war der Juni 2019 mit ebenfalls rund 300 Stunden der sonnigste seit Messbeginn im Jahre 1951. Der bisherige Sonnenscheinrekord im Juni (287 Stunden) wurde demnach 1976 festgestellt. Noch sonniger als in NRW war es in großen Teilen Ostdeutschlands.

Von dpa