Embolo-Wechsel von Schalke zu Mönchengladbach perfekt

«Breel hatte in den vergangenen drei Jahren großes Pech mit zwei schwereren in Spielen erlittenen Verletzungen und natürlich haben wir uns auch im Detail mit seinem Gesundheitszustand beschäftigt. Wir sind überzeugt, dass wir ihm hier einen Neustart ermöglichen können und dass wir viel Freude an ihm haben werden. Er ist ein schneller, wuchtiger und torgefährlicher Angreifer, der sehr, sehr gut in unseren Kader passt», sagte Gladbachs Sportdirektor Max Eberl.

Embolo galt schon früh als großes Talent, konnte sich auf Schalke aber vor allem wegen seiner großen Verletzungsprobleme (Fußbruch, Sprunggelenk) nicht dauerhaft durchsetzen. In drei Jahren absolvierte er nur 48 Bundesligaspiele für die Schalker. Der 32-malige Nationalspieler verpasste wegen einer Fußverletzung zuletzt das Finalturnier der Nations League mit der Schweiz. Er hat inzwischen mit dem Rehatraining in Gladbach begonnen und wird voraussichtlich Ende Juli das Mannschaftstraining aufnehmen können. Sollte er zum Saisonstart fit sein, trifft er im Heimspiel gegen Schalke gleich auf seinen ehemaligen Club.