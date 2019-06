Hannover 96 holt Stürmer Marvin Ducksch aus Düsseldorf

Hannover (dpa) - Bundesliga-Absteiger Hannover 96 hat den Stürmer Marvin Ducksch vom Fußball-Bundesligisten Fortuna Düsseldorf verpflichtet. Das gab der Verein am Freitag bekannt. Nach einem enttäuschenden Jahr in Düsseldorf unterschrieb der frühere Zweitliga-Torjäger von Holstein Kiel bei den Niedersachsen einen Dreijahresvertrag. «Hier bewegt sich was. Das hat mir umso mehr das Gefühl gegeben, dass der Schritt nach Hannover genau richtig ist», sagte der 25 Jahre alte Ducksch.

Von dpa