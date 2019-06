Die Bewerbung aus NRW, die sowohl die Batterieforschung im Meet in Münster als auch die große Erfahrung der RWTH Aachen in Produktionstechnik vereint, stehe am stärksten für den zentralen Aspekt der Nachhaltigkeit, begründete Bundesforschungsministerin Anja Karliczek am Freitag in Berlin ihre Entscheidung. Die hatte sie nach Indiskretionen und politischen Irritationen zehn Tage vorgezogen.

Ausschlaggebend im Wettbewerb mit fünf Ländern sei der Fokus auf das Thema Recycling gewesen, betonte Karliczek. „Mit Blick auf die ökologischen Aspekte rückt die grüne Batterie in greifbare Nähe.“ Teil des Konzeptes ist ein so genannter Netzbooster in Ibbenbüren, bei dem Stromspeicher aus ausrangierten Batteriezellen als Puffer für Netzschwankungen getestet werden.

Hotspot der Batterieforschung

Professor Martin Winter, unter dessen Führung die Forschungsfertigung entsteht, erklärte als Anspruch, eine umweltfreundliche Batteriezelle schließe die Produktion mit ein. Für die Forschungsfertigung wird er eng mit Aachener Kollegen, den Professoren Günter Schuh und Achim Kampker, zusammenarbeiten.

Alle drei seien internationale Spitzenforscher, bekräftigte NRW-Wissenschaftsministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen. „Es ist bundesweit erkennbar, dass wir ein Exzellenzzentrum der Batterieforschung sind und dass wir den Weg in Richtung der grünen Batterie verfolgen.“ Münsters Oberbürgermeister Markus Lewe (CDU) reagierte erfreut: „Mit der bereits vorhandenen Expertise und der kommenden Forschungsfertigung für Batteriezellen entwickelt sich Münster zum Hotspot der Batterieforschung in Deutschland.“