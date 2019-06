Gerichtsvollzieher bestohlen: Dienstsiegel und -ausweis weg

Duisburg (dpa/lnw) - Dienstsiegel, Dienstausweis und weitere Dokumente eines Gerichtsvollziehers sind bei einem Diebstahl in Duisburg in kriminelle Hände geraten. Der oder die Täter hätten das Auto des Gerichtsvollziehers aufgebrochen und aus dem verschlossenen Kofferraum eine Aktentasche entwendet, als dieser zur Toilette in einem Einkaufszentrum wollte, teilte das Landgericht Duisburg am Freitag mit. Auch etwa 500 Euro dienstliches Geld, Quittungsblöcke, zwei USB-Sticks mit verschlüsselten dienstlichen Daten, Schlüssel zum Büro und ein Zugangschip zum Amtsgericht seien darin gewesen.

Von dpa