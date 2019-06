«Buntes Treiben» auf der Festmeile: Wuppertal feiert den 90.

Wuppertal (dpa/lnw) - Mit einer drei Kilometer langen Festmeile feiert die Stadt Wuppertal am Samstag ihren 90. Geburtstag. «Es herrscht ein riesiges, buntes Treiben. Genau das, was wir uns gewünscht haben», sagte Martin Bang vom Wuppertaler Stadtmarketing kurz nach Beginn der Veranstaltung am Nachmittag. Zum vergleichsweise jungen Jubiläum wurde die mehrspurige Bundesstraße 7 in der Stadt bis zum Sonntagmorgen für Autos gesperrt und zur Feierzone umfunktioniert.

Von dpa