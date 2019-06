Erfolgreicher Auftakt für Bochum und Bielefeld

Bochum/Bielefeld (dpa/lnw) - Nur vier Tage nach dem Trainingsauftakt hat der VfL Bochum sein erstes Testspiel erfolgreich absolviert. Am Samstag setzte sich der Fußball-Zweitligist beim Bezirksligisten FC Altenbochum mit 8:1 (4:0) durch. In die Torschützenliste trugen sich unter anderem die beiden Neuzugänge Danny Blum (Eintracht Frankfurt) und Jordi Osei-Tutu (U23 FC Arsenal London) ein. Zweitliga-Konkurrent Arminia Bielefeld absolvierte am Samstag trotz heißer Temperaturen zwei Testspiele und bezwang am Nachmittag Landesligist Rot-Weiß Maaslingen mit 5:0 (3:0). Am Abend bend siegte die Arminia dann noch mit 3:1 (1:1) gegen den Westfalenligisten VfB Fichte Bielefeld.

Von dpa