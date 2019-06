Ruhr Museum zeigt Ausstellung «Mensch und Tier im Revier»

So seien Tiere in der ehemals größten Industrieregion Europas etwa als Arbeitstiere unter und über Tage eingesetzt worden. Andere wurden in Vereinen gezüchtet oder dienten als Nahrung. Auch Tiere in Zoos sind Thema. Die Ausstellung will auch zum Nachdenken anregen über Massentierhaltung und die Zerstörung natürlicher Lebensräume. Die Schau ist bis zum 25. Februar 2020 zu sehen.