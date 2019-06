Kroos: Doku zeigt das «richtige Bild» von mir

Köln (dpa) - Für Nationalspieler Toni Kroos ist die Veröffentlichung eines Dokumentarfilms über ihn eine «spezielle» Erfahrung. «Mit dem Ziel bin ich wirklich nicht in meine Karriere gegangen, dass da irgendwann mal ein Kinofilm bei herauskommt», sagte der 29 Jahre alte Fußballprofi von Real Madrid am Sonntag vor der Premiere von «KROOS» in Köln. Die Doku kommt ab 4. Juli in die Kinos.

Von dpa