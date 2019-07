Podolski warnt FC: Auftaktprogramm «darf kein Alibi sein»

Köln (dpa/lnw) - Fußballprofi Lukas Podolski hat Bundesliga- Aufsteiger 1. FC Köln vor dem Saisonstart gewarnt. «Das Auftaktprogramm ist schwer, aber das darf kein Alibi sein», sagte der frühere Nationalspieler in Köln über seinen ehemaligen Club. «Ob du am zweiten Spieltag gegen Dortmund spielst oder am zehnten: Das ist scheißegal», betonte «Poldi» bei der Premiere der Dokumentation seines früheren DFB-Teamkollegen Toni Kroos.

Von dpa