Knochen in Youtube-Video lösen Polizeieinsatz aus

Euskirchen (dpa/lnw) - Ein Youtube-Video, in dem Unbekannte in einem verlassenen Bunker scheinbar menschliche Knochen finden, ist nach Ansicht der Polizei keine gute Idee. Beamte gingen am Samstag Hinweisen zu dem Video und einem ehemaligen Fernmeldebunker in Euskirchen nach. Sie wurden tatsächlich fündig, wie die Polizei am Montag mitteilte. Allerdings seien die Oberschenkel-, Hand- und Brustkorb-Knochen lediglich aus Kunststoff und gehörten zu einem Skelettmodell. Es gebe keine Hinweise auf ein Verbrechen, hieß es.

Von dpa