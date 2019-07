Verwirrter 17-Jähriger stirbt im Krankenhaus: Ermittlungen

Essen (dpa/lnw) - Nach dem Tod eines 17-Jährigen in Essen ermittelt die Kriminalpolizei. Zeugen hatten am Samstag den Rettungswagen gerufen, nachdem sie den jungen Mann in hilflosem Zustand auf einer Straße gesehen hatten. Als er medizinisch behandelt werden sollte, soll er die Helfer angespuckt sowie um sich geschlagen und getreten haben. Als er sich nicht beruhigen ließ, riefen die Rettungskräfte die Polizei.

Von dpa