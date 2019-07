Krefeld (dpa/lnw) - Die städtischen Kunstmuseen in Krefeld besitzen vier Bilder des niederländischen Malers Piet Mondrian (1872-1944) - doch um Vergangenheit und Zukunft der Werke gibt es Fragen. Nachdem die in den Vereinigten Staaten lebenden Nachfahren der Mondrian-Erben die Herausgabe verlangten, hatte Krefeld im Frühjahr 2018 eine Untersuchung der Provenienz begonnen. Über die Ergebnisse will die Stadt am heutigen Dienstag informieren.

Die Stadt hat die Forderungen auf Rückgabe zurückgewiesen. Die Bilder seien 1950 im Kaiser-Wilhelm-Museum gefunden worden. Möglicherweise seien sie seit 1929 in dem Museum, das damals ein Zentrum der künstlerischen Avantgarde war.

Mondrian war ein Begründer der abstrakten Malerei. Er emigrierte 1938 nach London und 1940 nach New York. Sein 1987 gestorbener Erbe hatte nach Angaben der Stadt keine Ansprüche erhoben. Die Bilder sind derzeit Teil der Bauhaus-Ausstellung «Von Albers bis Zukunft» im Kaiser-Wilhelm-Museum.