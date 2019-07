Mahnwache für Carola Rackete vor Generalkonsulat

Rackete war vergangene Woche mit dem Schiff «Sea-Watch 3» mit mehr als 40 Migranten trotz Verbots der Regierung in Rom in italienische Gewässer gefahren. Am Wochenende wurde die 31-Jährige festgenommen und auf der sizilianischen Insel Lampedusa unter Hausarrest gestellt. Auf Rackete kommt eine Geldstrafe zu, im schlimmsten Fall Haft.