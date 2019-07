Mordprozess Sankt Augustin: Zehn Jahre Haft gefordert

Bonn (dpa/lnw) - Im Bonner Mordprozess um den Tod einer 17-Jährigen in einer städtischen Unterkunft in Sankt Augustin hat die Staatsanwältin zehn Jahre Haft gefordert. Das ist die höchste Jugendstrafe, die verhängt werden kann. Das teilte ein Sprecher des Bonner Landgerichts am Dienstag mit. Laut Anklage soll der 17-jährige Deutsch-Kenianer, der die 17-Jährige am Tag zuvor kennengelernt und in seine Unterkunft mitgenommen hatte, das Mädchen in der Nacht zum 1. Dezember 2018 in seinem Zimmer vergewaltigt und anschließend zur Vertuschung erstickt haben. Die 17-Jährige, die aus Unkel im Kreis Neuwied stammte, soll nach dem sexuellen Übergriff gedroht haben, ihn bei der Polizei anzuzeigen. Daraufhin - so die Staatsanwältin - habe sie sterben müssen.

Von dpa