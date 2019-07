Trainingsbergwerk wird zum Besucherbergwerk

Recklinghausen (dpa/lnw) - Startschuss für alle Bergwerk-Fans: Ab jetzt können auch Besucher das Trainingsbergwerk Recklinghausen erkunden. Das Bergwerk sei das größte Besucherbergwerk für Steinkohle in Deutschland, sagte der Vorsitzende des Trägervereins Klaus Gülzau am Dienstag. In 1,5 bis 3 Stunden könnten Gruppen von bis zu 25 Personen durch die Stollen laufen, die in einer Halde angelegt wurden, um die Arbeit unter Tage zu simulieren. Neben Führungen kann dort auch gefeiert werden. So könnten Räume für bis zu 125 Personen gemietet werden, ergänzte Gülzau.

Von dpa