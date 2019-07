Politische Gewalt in NRW deutlich gestiegen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die politisch motivierte Gewalt in Nordrhein-Westfalen ist deutlich gestiegen. Nach 577 Gewalttaten in 2017 gab es im vergangenen Jahr insgesamt 820 Taten - ein Anstieg von 42 Prozent. Das berichtete NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Mittwoch in Düsseldorf bei der Vorstellung des neuen NRW-Verfassungsschutzberichtes. Der Anstieg sei vor allem durch Taten von Linksextremisten im Bereich des Hambacher Forsts verursacht worden.

Von dpa