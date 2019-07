Bericht: Drittes Wolfsgebiet in NRW wird ausgewiesen

Aachen (dpa/lnw) - Das nordrhein-westfälische Umweltministerium soll am Mittwoch einem Medienbericht zufolge Teile der Nordeifel zum Wolfsgebiet erklären. Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) sei nach vier gesicherten Wolfsnachweisen davon überzeugt, dass sich bei Monschau (Städteregion Aachen) ein Wolf fest angesiedelt habe, hieß es in dem Bericht der «Aachener Nachrichten» (Mittwoch). «Wir werden in dem Gebiet ab sofort Weidetierhaltern die Anschaffung von Elektrozäunen finanzieren», sagte Heinen-Esser demnach. Das Gebiet umfasst dem Bericht zufolge 505 Quadratkilometer und wäre damit das dritte Wolfsgebiet in Nordrhein-Westfalen.

Von dpa