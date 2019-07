Ex-HSV-Profi Demirbay sieht sich als «Führungsspieler»

In Leverkusen will Demirbay aber nicht die Rolle von Nationalspieler Julian Brandt einnehmen, der zu Borussia Dortmund gewechselt war. «Ich bringe mich mit meiner eigenen Art und meinen Stärken ein, fülle aber keine Lücke aus», sagte er: «Ich gehe voran, wenn es schwierig wird.» Am wohlsten fühlt sich Demirbay, der am Mittwoch 26 Jahre alt wurde, im zentralen Mittelfeld auf der Sechser-Position: «Ich mag es, die Mannschaft zu führen und mitzunehmen, das Tempo zu variieren.»