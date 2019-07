Bottrop (dpa/lnw) - Nach einigen anderen Städten in NRW hat auch Bottrop den Klimanotstand erklärt. Der Rat der Stadt habe dies am Dienstag ohne Gegenstimme beschlossen, sagte ein Sprecher der Stadt am Mittwoch. Noch vor der offiziellen Eröffnung der Sitzung forderten Vertreter der «Fridays for Future»-Bewegung die Politiker in einer Rede dazu auf, mehr für den Klimaschutz zu tun.

