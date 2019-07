Polizist sorgt für 60 000 Bienen über den Dächern von Köln

Köln (dpa/lnw) - Trotz einer Bienengiftallergie betreut der Polizist Mark Oliver Lindenberg auf dem Dach des Kölner Polizeipräsidiums rund 60 000 Bienen. «Mich stechen die nicht. Sie vertrauen mir», sagte der Hobby-Imker am Mittwoch, als er seine zwei Bienenvölker in Köln vor Journalisten präsentierte. Bereits seit drei Jahren leben die Tiere in rund 20 Meter Höhe bei der Polizei. Für den Eigenbedarf des Präsidiums ist der Honig allerdings nicht gedacht - denn er wird den Bienen in den Naturwaben wieder zur Verfügung gestellt.

Von dpa