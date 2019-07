Verl (dpa/lnw) - Nach dem Großbrand in einer Firma für Fleischwaren in Verl hat die Polizei die Ermittlungen zur Brandursache erfolglos abgeschlossen. Das Feuer sei in der Nähe eines Wäschetrockners ausgebrochen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Dieser sei aber so stark zerstört worden, dass die Brandursache nicht mehr ermittelt werden könne.

Von dpa