Nach Familienstreit: Schüler und Lehrer nach Hause geschickt

Dortmund (dpa/lnw) - Nach einem gewalttätigen Familienstreit fahndet die Polizei in Dortmund nach einem Flüchtigen in einem Fahrzeug. Weil es Befürchtungen gab, dass der Mann ein Mitglied der Familie in einer Schule aufsuchen könnte, bezog die Polizei vor dem Gymnasium in der Dortmunder Innenstadt Stellung, wie eine Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur sagte. Der Schulleiter habe alle Schüler und Lehrer nach Auskunft der Polizei am Mittag nach Hause geschickt. Die Beamten selber zogen ab, nachdem ein betroffenes Kind zum Schutz in Obhut genommen wurde.

Von dpa