Keine Medikamente mehr in die Toilette

Essen (dpa/lnw) - Nach Essen sollen jetzt auch in der Gemeinde Nordkirchen im Münsterland die Bürger dazu angehalten werden, keine Medikamente mehr in der Toilette zu entsorgen. «Nordkirchen macht's klar» lautet der Titel einer Aufklärungs-Kampagne, die offiziell im Oktober in der 10 000-Einwohner-Kommune starten soll. Vorbereitungen laufen bereits. Ziel ist es, die Menge der Medikamenten-Rückstände in den Gewässern zu senken, wie die Emschergenossenschaft am Mittwoch mitteilte.

Von dpa