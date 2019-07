Alice Schwarzer: Satire hat keine Grenzen

Hintergrund ist die Verleihung der Hedwig-Dohm-Urkunde des Journalistinnenbundes an Becker für ihr Lebenswerk. Becker wird am 10. Juli 70 Jahre alt, und bis vor wenigen Jahren zierten ihre Karikaturen jede «Emma»-Ausgabe. Heute veröffentlicht sie nicht mehr ganz so oft. Aus Sicht Schwarzers hat ihre langjährige Freundin nur eine einzige Schwäche: «Sie ist manchmal zu lieb. Und ich habe sie immer zur Schärfe und Unverbindlichkeit ermutigt.»

Tabus für Satire darf es nach Überzeugung der Feministin auch bei Mohammed nicht geben. «Es ist traurig - und lächerlich -, dass die islamischen Fundamentalisten fordern, ihr Prophet dürfe nicht Gegenstand von Darstellung und Satire sein.» Selbstverständlich müssten auch die Fanatiker und ihre Gottesbilder verspottet werden dürfen. Das gelte für den Islam wie für das Christentum und die Juden. Alle drei habe Becker schon auf den Arm genommen.

Der Comic-Künstlerin «Muslimfeindlichkeit» und «Rassismus» zu unterstellen, sei empörend. In ihren Cartoons zum Islam gehe es ja nicht um den Glauben oder die Herkunft der Menschen, sondern um die politische Radikalisierung und den Missbrauch des Islam, etwa zur Rechtfertigung der Verschleierung der Frauen.