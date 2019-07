Langenfeld (dpa/lnw) - Drei kaputte Autos und rund 8000 Euro Schaden: Das ist die Bilanz eines Ausparkversuchs vom Beifahrersitz aus. Ein 83-jähriger Autofahrer hatte in Langenfeld seinen Wagen an der Fahrerseite zugeparkt vorgefunden, berichtete die Polizei in Mettmann am Donnerstag.

