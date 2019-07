Politik will Konsequenzen aus dem Fall Lügde ziehen

Düsseldorf/Lügde -

Noch in der kommenden Woche – vor der Sommerpause – will Familienminister Joachim Stamp eine konkrete Maßnahmen-Liste vorlegen, welche Konsequenzen er aus den Behördenfehlern im Fall des massenhaften Kindesmissbrauchs in Lügde ziehen will. Das werde kein abschließendes Konzept, sondern ein Beitrag für ein gemeinsames Vorgehen von Landesregierung und Landtag, sagte der FDP-Politiker am Donnerstag im Kinder- und Jugendausschuss des Landtags.