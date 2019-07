Empörung über Predigt zu Missbrauch und Vergebung in Münster

«Das war ein echter Schock», sagt der emeritierte Pfarrer Ulrich Zurkuhlen «Kirche-und-Leben.de». Er sei mit seiner Stimme nicht gegen «den schreienden Mob» angekommen, habe seinen Standpunkt und die biblisch so wichtige Bedeutung von Vergebung nicht darlegen können.

Stefan Rau , der leitende Pfarrer der Pfarrei St. Joseph, zu der die Heilig-Geist-Kirche gehört, bedauerte das Geschehen. Das Thema Vergebung sei keine Bringepflicht der Opfer, sagte er «Kirche-und-Leben.de». «Dieser Eindruck ist wohl entstanden - und das dürfen wir nicht so stehen lassen.» Deshalb habe die Gemeinde zu einem öffentlichen Gespräch über die Predigt eingeladen.

Ein Sprecher des Bistums Münster sagte auf Anfrage am Donnerstag: «Wir finden es richtig, dass es die Versammlung in der Gemeinde gibt.» Generell gelte, bei der Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch müssten die Interessen der Opfer im Mittelpunkt stehen und nicht die der Täter, betonte der Sprecher. Die Predigt am Sonntag sei frei gehalten worden und liege dem Bistum nicht in schriftlicher Form vor.