Nach WM-Aus: Bundestrainerin sieht Fortunas Testspielsieg

Weyer (dpa) - Nach dem Viertelfinal-Aus bei der Fußball-WM gegen Schweden hat Frauen-Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg wieder einen Kantersieg bejubeln können. Am Donnerstagabend sah Voss-Tecklenburg das 12:0 (4:0) von Fortuna Düsseldorf im ersten Testspiel beim hessischen Verbandsligisten RSV Weyer. Beim Männer-Bundesligisten sitzt die Bundestrainerin der Frauen im Aufsichtsrat. Bei der Weltmeisterschaft in Frankreich war das deutsche Frauen-Team bereits im Viertelfinale am Samstag mit 1:2 an Schweden gescheitert. Beim Kantersieg der Fortuna traf Stürmer Rouwen Hennings alleine vier Mal.

Von dpa